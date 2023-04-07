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Сегодня, 17:01

Погребняк: «Дзюба в погоне за рекордом Кержакова — для него сейчас каждый матч принципиальный»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о предстоящем матче петербургского клуба с «Локомотивом» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Локомотив» сейчас заряжен, находится в хорошей форме, в раздевалке порядок, а Дзюба в погоне за рекордом Кержакова! Для него сейчас каждый матч принципиальный. Как я понимаю, он в погоне за рекордом", — цитирует «Чемпионат» слова Погребняка.

Бывшему форварду «Зенита» Александру Кержакову принадлежит российский рекорд по количеству голов, забитых на профессиональном уровне (233). На счету нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы 223 забитых мяча.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5059877-pavel-pogrebnyak-dzyuba-v-pogone-za-rekordom-kerzhakova-dlya-nego-kazhdyj-match-principialnyj.html
Артем Дзюба
Павел Погребняк
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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