Погребняк рассказал, почему Радимов идеально подходит на роль тренера команды Медиалиги

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк рассказал о том, почему Владислав Радимов идеально подходит на роль тренера команды Медиалиги.

«Радимов — лучший тренер в моей карьере? Конечно, в профессиональном футболе у меня были более опытные тренеры. Могу сказать, что Радимов идеально вписывается в Медиалигу. Он может и выругаться, и завести, и пошутить. Влад идеально подходит под эту роль. Если бы не он, мне бы было не так интересно в Медиалиге. У него с юмором все в порядке, он заводила. Еще со времен «Зенита» мы вместе с ним и Тимощуком разряжали обстановку после проигрышей. Тогда нас тренировал Дик Адвокат. Мы его называли «говорящей головой» или «башкой», потому что она у него была внушительных размеров. Он, кстати, не обижался. Мы улыбались, смеялись. Могли в карты поиграть, вносили в команду какое-то разнообразие. Еще частенько играли в нарды на деньги — в них мне вообще не было равных!» — приводит слова Погребняка Metaratings.ru.

Радимов тренировал «Зенит» — 2 с 2013-го по 2017-й и с 2018 по 2022 год. В начале октября специалист покинул свой пост, но остался в клубе на должности советника по развитию молодежного футбола.