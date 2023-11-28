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Сегодня, 14:26

Байдачный заявил, что у «Локомотива» нет стабильности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Терека», «Ростова», «Факела» Анатолий Байдачный прокомментировал неудачные результаты «Локомотива» в последних матчах.

«Я нормально отношусь к Галактионову, он нормальный тренер, но стабильности у «Локомотива» нет. Это словно болезнь. Но есть одна таблетка, которая работает последние 30 лет — это Семин. Возвращайте его, и пойдет игра. Пока Юрий Палыч жив и здоров, не надо забивать голову другими тренерами. Я с ним давненько не общался. Но то, что вижу, — он еще готов работать. Подтянут, здоров и всегда в тренде. Думаю, если он придет в «Локомотив», результаты сразу наладятся. Он уже сколько раз это делал, потом его убирали, и все по новой» — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

После 16 туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-galaktionov-normal-ny-j-trener-no-loko-slovno-bolen/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Байдачный
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