Ломаев полагает, что воспитанники «Чертаново» согласятся погасить долг Ларина

28 сентября, 15:02
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.
«Наихудшее, что могло случиться, произошло. Это полная несправедливость. Человек выстроил одну из лучших академий страны, в пандемийный год мы почти вышли в РПЛ. Николай Юрьевич всегда всем помогал в любом плане, знал всех своих воспитанников, начиная с младших годов. Если бы не Николай Юрьевич, не было бы этих игроков. Человек с большой буквы для российского футбола.
Очень добрый, отзывчивый. Надеюсь, он справится с этим тяжелейшим испытанием. Будем его поддерживать как можем, он это знает. К сожалению, в данный момент мы ничего не можем делать, кроме как говорить, чтобы об этом несправедливом деле узнало как можно больше людей. Готовы ли футболисты погасить долг Ларина? Лично я — да, ребята, думаю, тоже согласятся", — цитирует Ломаева Metaratings.ru.
28 сентября Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.