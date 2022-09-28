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28 сентября, 15:02

Ломаев полагает, что воспитанники «Чертаново» согласятся погасить долг Ларина

Алина Савинова

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Наихудшее, что могло случиться, произошло. Это полная несправедливость. Человек выстроил одну из лучших академий страны, в пандемийный год мы почти вышли в РПЛ. Николай Юрьевич всегда всем помогал в любом плане, знал всех своих воспитанников, начиная с младших годов. Если бы не Николай Юрьевич, не было бы этих игроков. Человек с большой буквы для российского футбола.

Очень добрый, отзывчивый. Надеюсь, он справится с этим тяжелейшим испытанием. Будем его поддерживать как можем, он это знает. К сожалению, в данный момент мы ничего не можем делать, кроме как говорить, чтобы об этом несправедливом деле узнало как можно больше людей. Готовы ли футболисты погасить долг Ларина? Лично я — да, ребята, думаю, тоже согласятся", — цитирует Ломаева Metaratings.ru.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Источник: https://metaratings.ru/news/lomaev-schitaet-chto-vospitanniki-chertanovo-soglasyatsya-pogasit-20-millionnyy-dolg-larina-1370714/
Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
Николай Ларин
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