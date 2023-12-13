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Сегодня, 16:15

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев вызван в сборную Узбекистана для подготовки к Кубку Азии

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил вызов в сборную Узбекистана, сообщает пресс-служба армейцев.

Футболист отправится в расположение своей национальной команды для подготовки к предстоящему Кубку Азии. Турнир будет проходить в Катаре с 12 января по 10 февраля. Сборная Узбекистана выступит в одной группе с Сирией, Индией и Австралией.

В матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) футболист получил повреждение. Как отмечает источник, по приезде в Москву ему сделали МРТ, которое не выявило значимых проблем со здоровьем.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 18 матчах за московскую команду. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/17938
Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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