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Сегодня, 16:15

Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Портал Transfermarkt представил обновленную стоимости футболистов РПЛ.

Лидером среди командного прироста стал «Краснодар». Восемь игроков «быков» получили увеличение рыночного показателя, а общекомандная стоимость увеличилась на 9,5 миллиона евро. У «Зенита» произошло массовое удешевление стоимости игроков.

Полузащитник «Зенита» Вендел остался самым дорогим футболистом чемпионата России, хоть и подешевел на 2 миллиона евро. Его стоимость составляет 22 миллиона евро. Далее в рейтинге идут три футболиста, стоимость которых составляет 18 миллионов евро: Клаудиньо («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Матвей Сафонов («Краснодар»). На пятой строчке находится Дуглас Сантос («Зенит»).

В обновленный список самых дорогих игроков РПЛ вошли полузащитник «Динамо» Бителло и нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Топ самых дорогих футболистов РПЛ:

1. Вендел («Зенит») — 22 миллиона евро
2-4. Клаудиньо («Зенит») — 18 миллионов
2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 18 миллионов
2-4. Матвей Сафонов («Краснодар») — 18 миллионов
5. Дуглас Сантос («Зенит») — 15 миллионов
6. Вильмар Барриос («Зенит») — 14 миллионов
7-8. Джон Кордоба («Краснодар») — 12 миллионов
7-8. Федор Чалов (ЦСКА) — 12 миллионов
9-11. Константин Тюкавин («Динамо») — 10 миллионов
9-11. Бителло («Динамо») — 10 миллионов
9-11. Иван Обляков (ЦСКА) — 10 миллионов.

Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
3
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