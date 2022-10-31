Мухин рассказал о личных и общекомандных целях ЦСКА в этом сезоне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о целях армейцев в этом сезоне РПЛ.

— Какие цели ставите перед собой?

— Закрепиться в основном составе, добиться хорошего места с командой в РПЛ и забрать Кубок.

— Вы говорите о желании забрать Кубок, а в чемпионате «Зенит» непобедим?

— Если смотреть по таблице, «Зенит» догнать очень сложно. Но все же хотелось бы побороться с ними за первое место.

— Каким местом в таблице будете удовлетворены по итогам сезона?

— Первым, вторым, третьим. И Кубок, — цитирует полузащитника «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками идет на третьем месте, уступая «Спартаку» (32 очка) и «Зениту» (39 очков).