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Сегодня, 20:35

Мухин рассказал о личных и общекомандных целях ЦСКА в этом сезоне РПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о целях армейцев в этом сезоне РПЛ.

— Какие цели ставите перед собой?

— Закрепиться в основном составе, добиться хорошего места с командой в РПЛ и забрать Кубок.

— Вы говорите о желании забрать Кубок, а в чемпионате «Зенит» непобедим?

— Если смотреть по таблице, «Зенит» догнать очень сложно. Но все же хотелось бы побороться с ними за первое место.

— Каким местом в таблице будете удовлетворены по итогам сезона?

— Первым, вторым, третьим. И Кубок, — цитирует полузащитника «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками идет на третьем месте, уступая «Спартаку» (32 очка) и «Зениту» (39 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-muhin-dognat-zenit-ochen-slozhno-no-hotelos-by-poborot-sya-s-nimi-za-pervoe-mesto/
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ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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