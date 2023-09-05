Полузащитник ЦСКА Давила: «РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл»

Полузащитник ЦСКА Виктор Давила поделился мнением об уровне чемпионата России.

«РПЛ — очень интенсивная лига. Много бега, мощи, силовой борьбы. Достаточное количество контактов. В целом, РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл», — приводит слова Давилы Sport24.

25-летний чилиец перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года, подписав контракт на четыре года. Давила сыграл за московский клуб три матча и не отметился результативными действиями.