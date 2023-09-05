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РПЛ

Сегодня, 08:33

Полузащитник ЦСКА Давила: «РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Виктор Давила поделился мнением об уровне чемпионата России.

«РПЛ — очень интенсивная лига. Много бега, мощи, силовой борьбы. Достаточное количество контактов. В целом, РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл», — приводит слова Давилы Sport24.

25-летний чилиец перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года, подписав контракт на четыре года. Давила сыграл за московский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
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