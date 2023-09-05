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Игрок ЦСКА Давила: «Что я знал о России? Первое, о чем узнал, что тут прошел чемпионат мира-2018»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Виктор Давила заявил, что ему комфортно жить в России.

«Что я знал о России до переезда? Первое, о чем узнал, что тут прошел чемпионат мира-2018. Понимаю, что Россия — огромная страна, здесь замечательные и красивые города, хорошая культура, замечательные люди, которые ее исповедуют. Россия — необъятная, безопасная страна, в которой комфортные города для жизни. Мне очень комфортно в этой стране! Это хорошая страна», — приводит слова Давилы «РБ Спорт».

25-летний чилиец перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года, подписав контракт на 4 года. Давила сыграл за московский клуб 3 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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 - : -
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