Игрок ЦСКА Давила: «Что я знал о России? Первое, о чем узнал, что тут прошел чемпионат мира-2018»

Полузащитник ЦСКА Виктор Давила заявил, что ему комфортно жить в России.

«Что я знал о России до переезда? Первое, о чем узнал, что тут прошел чемпионат мира-2018. Понимаю, что Россия — огромная страна, здесь замечательные и красивые города, хорошая культура, замечательные люди, которые ее исповедуют. Россия — необъятная, безопасная страна, в которой комфортные города для жизни. Мне очень комфортно в этой стране! Это хорошая страна», — приводит слова Давилы «РБ Спорт».

25-летний чилиец перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года, подписав контракт на 4 года. Давила сыграл за московский клуб 3 матча и не отметился результативными действиями.