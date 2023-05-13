Полузащитник «Химок» Главчич: «Если мы продолжим так играть, как со «Спартаком», то можем остаться в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич оценил матч 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Я думаю, мы хорошо сегодня играли. У нас было очень много моментов, но мы должны были забивать. Если мы продолжим так играть, то можем остаться в РПЛ. Думаю, сегодня было видно, что у нас хорошие игроки, которые могут играть с такими командами, как «Спартак». Немного не хватило, чтобы выиграть матч», — цитирует Главчича Metaratings.ru.

Также он считает, что эта ничья может дать психологический импульс команде, чтобы она боролась за сохранение прописки в РПЛ.

«Конечно. Нам надо выиграть три игры. Повторюсь, все возможно, если мы будем играть как сегодня. Будем стараться и в следующем матче показать хороший результат», — добавил полузащитник.

На данный момент «Химки» с 18 очками занимают предпоследнюю, 15-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подмосковная команда встретится с «Ахматом». Матч пройдет 20 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.