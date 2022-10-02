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Сегодня, 19:16

Полузащитник «Химок» Главчич: «Нам нужен один хороший матч, чтобы вернуться на победный путь»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич считает, что команда может вернуться на победный путь
Мария Гусева

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Это факт, что у нас затянулась безвыигрышная серия, которая насчитывает уже 10 матчей. Но в такие моменты нужно не отчаиваться, а работать еще усерднее. Именно этим мы и занимаемся с приходом нового тренера. Думаю, нам нужен один хороший матч, чтобы вернуться на победный путь», — приводит Metaratings.ru слова Главчича.

Игрок рассказал об отношениях с главным тренером клуба Спартаком Гогниевым.

«Со Спартаком Гогниевым у меня хорошие отношения. Он сразу дал мне шанс, в первом же матче против «Оренбурга». Я продолжаю работать над собой даже тогда, когда не нахожусь на ведущих ролях. Я рад, что тренер разглядел во мне потенциал, так что мне остается только пахать на тренировках», — добавил он.

После 11 туров чемпионата России «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. В следующем туре подмосковный клуб сыграет против «Урала» 7 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/legioner-khimok-glavchich-nesmotrya-ni-na-chto-ne-planiruyu-menyat-klub-i-stranu-1374174/
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РПЛ
ФК Химки
Неманья Главчич
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