Полузащитник «Химок» Главчич: «Нам нужен один хороший матч, чтобы вернуться на победный путь»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Это факт, что у нас затянулась безвыигрышная серия, которая насчитывает уже 10 матчей. Но в такие моменты нужно не отчаиваться, а работать еще усерднее. Именно этим мы и занимаемся с приходом нового тренера. Думаю, нам нужен один хороший матч, чтобы вернуться на победный путь», — приводит Metaratings.ru слова Главчича.

Игрок рассказал об отношениях с главным тренером клуба Спартаком Гогниевым.

«Со Спартаком Гогниевым у меня хорошие отношения. Он сразу дал мне шанс, в первом же матче против «Оренбурга». Я продолжаю работать над собой даже тогда, когда не нахожусь на ведущих ролях. Я рад, что тренер разглядел во мне потенциал, так что мне остается только пахать на тренировках», — добавил он.

После 11 туров чемпионата России «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. В следующем туре подмосковный клуб сыграет против «Урала» 7 октября.