Ахметов: «Самые дорогие покупки — две квартиры в Бишкеке. Там они стоят почти в два раза дешевле, чем в Москве»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о своих самых дорогих покупках.

«У меня даже машины нет, я себе не покупал, — цитирует Sport24 Ахметова. — Две самые дорогие покупки — квартиры в Бишкеке, для себя и родителей. Ну и то — относительно дорогие. Квадратный метр в Бишкеке в сравнении с Москвой стоит чуть ли не в два раза дешевле».

Ахметов выступает за «Краснодар» с лета 2022 года. Контракт 25-летнего полузащитника рассчитан до июня 2024 года.

Ахметов провел за «быков» 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.