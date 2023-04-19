Игрок «Крыльев» Гарре: «Дедушка рассказывал, как Марадона боролся за лучшие условия для сборной Аргентины»

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своем дедушке Оскаре.

«Я спокойно воспринимаю тот факт, что мой дедушка — чемпион мира. Да, он великий человек. Но для меня он не чемпион мира, а мой родственник, которого я очень ценю. Дедушка играл в одной команде с Марадоной. Он всегда говорил мне, что Диего ? лучший игрок в истории. Его ни с кем нельзя сравнить. Дедушка говорил, что Марадона был не только великим футболистом, но и прекрасным капитаном. Он делал все для того, чтобы команда чувствовала себя комфортно и боролась в каждом матче. Марадона боролся за лучшие условия для сборной, всегда бился за премиальные, требовал лучших самолетов для перелетов», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.

Оскар Гарре в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира 1986 года в Мексике. После завершения карьеры он тренировал такие клубы, как «Ланус» и «Универсидад Католика».