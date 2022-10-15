Сегодня, 17:28
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о том, что некоторые пророчат команде вылет в ФНЛ.
— Часто звучат высказывания, что «Локомотив» на пол ноги в ФНЛ.
— Ну вот опять же, кто это говорит? Эксперты и болельщики? Ну вот пускай дальше говорят. Мы сейчас в зоне стыковых матчей? Поднялись? Ну все, зачем об этом говорить. Какой смысл об этом говорить, если нас сейчас там нет.
— То есть об этом надо говорить, когда вы будете в стыках?
— Ну конечно. После игры с «Сочи» со мной поговорили.
«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования