Баринов заявил, что у него были претензии к игрокам «Локомотива» после матча с «Торпедо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ похвалил свою команду.

— Сегодня был достаточно экспериментальный состав. О чем это говорит?

— Бойцы! Тренер сделал ставку на бойцов, и мы выиграли эту игру.

— У вас раньше были претензии по поводу того, что кто-то недорабатывает.

— У меня и сегодня были претензии. Не буду говорить к кому. Если вы разбираетесь в футболе, вам это кинулось в глаза.

Футболисты играли за Циннбауэра? У нас была хорошая связь с тренером у всех. Может, кто-то не доволен был, что играет, но по делу не играет. Но есть нюансы.