Баринов заявил, что у него были претензии к игрокам «Локомотива» после матча с «Торпедо»

Сегодня, 17:24
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ похвалил свою команду.
— Сегодня был достаточно экспериментальный состав. О чем это говорит?
— Бойцы! Тренер сделал ставку на бойцов, и мы выиграли эту игру.
— У вас раньше были претензии по поводу того, что кто-то недорабатывает.
— У меня и сегодня были претензии. Не буду говорить к кому. Если вы разбираетесь в футболе, вам это кинулось в глаза.
Футболисты играли за Циннбауэра? У нас была хорошая связь с тренером у всех. Может, кто-то не доволен был, что играет, но по делу не играет. Но есть нюансы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования