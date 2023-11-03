Белорусский хавбек «Оренбурга» Ковалев: «Для нашей страны это было бы интересно»

Полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалев поделился мыслями о возможности включения белорусских клубов в состав РПЛ.

«Я думаю, что пока это тяжело осуществить, потому что бюджеты у команд разные. В Российской премьер-лиге они намного выше, чем в Белоруссии. И зарплаты выше, и футболистов нужно будет искать сильнее. Ну а так для нашей страны это было бы интересно, если бы к нам приезжали «Спартак», «Зенит» и другие топовые команды. Я думаю, люди бы ходили на такие матчи. В КХЛ у вас же играет «Динамо» (Минск)», — цитируют 30-летнего белоруса «Известия».

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.