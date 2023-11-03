Полузащитник «Урала» Мишкич: «Для меня Григорий Иванов — президент России»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове.

— Григорий Иванов сделал многое для уральского футбола. Ему по силам в будущем возглавить РФС?

— Почему нет? Иванов — опытный человек, и он все делает с любовью. Это человек с огромным сердцем и я вижу его на таком высоком уровне, — приводит Sport24 слова футболиста.

— А можешь представить его в качестве президента России?

— Для меня Иванов уже сейчас — президент России.

62-летний Иванов является президентом «Урала» с 2003 года. На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 13 туров.