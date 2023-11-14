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Сегодня, 10:00

Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Пока процесс получения российского гражданства не начали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал об отличиях жизни в России и Аргентине.

«Пока процесс получения российского гражданства не начали. Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие — безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу. Я немного пробовал борщ, но больше мне нравится куриная лапша, которую готовят в клубе», — приводит слова Веры ТАСС.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил «СЭ», что с российскими паспортами для легионеров клуба все сложно, потому что нужно получить вид на жительство и пять лет прожить в стране.

Аргентинец играет за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2024 года

Источник: ТАСС
Лукас Вера
Футбол
ФК Оренбург
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