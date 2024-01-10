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Сегодня, 08:45

Полузащитник «Пари НН» Карапузов рассказал, как попал на концерт 50 Cent в Таиланде: «Было круто!»

Карапузов рассказал, как попал на концерт 50 Cent в Таиланде
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов рассказал «СЭ», как провел отпуск.

«Можно сказать, что даже много отдохнул. Целый месяц. Летал в Таиланд, там отдыхал с невестой. На новогодние праздники вернулся в Россию, проводил время с родными. В Таиланде сходил на концерт 50 Cent. Было круто! Это спонтанно получилось. Лежали у бассейна, думали, чем заняться. В новостях увидели, что в Бангкоке концерт и сразу полетели», — сказал Карапузов «СЭ».

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.

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