Миронов: «У «Ростова» такая команда, что можно цепляться за еврокубки. Но я просто смирился...»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал «СЭ», как команда сохраняет мотивацию в условиях отстранения от еврокубков.

— Игроки сборной России говорили, что смотрят чемпионат мира в Катаре со слезами на глазах.

— Не терять мотивацию от того, что мы не там — не стоит. С этим ничего не сделаешь. Если бы был какой-то выход... Если бы мы проиграли квалификацию, тогда со слезами на глазах смотрели бы, ибо не попали из-за себя. Здесь мы ничего не можем сделать, это не в наших силах. Нужно с этим спокойно смириться.

— В чем ты видишь для себя мотивацию играть? Европа для нас закрыта, еврокубков нет. А «Ростов» же может в них играть.

— У «Ростова» сейчас такая команда, что можно спокойно цепляться за еврокубки. Но я просто смирился. Надеюсь на хорошее будущее, что скоро все закончится, и нас обратно вернут. Я думаю, это очень тяжело. Но надеюсь, что все образуется.

С марта нынешнего года российские клубы отстранены от участия в еврокубках.