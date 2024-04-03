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Сегодня, 15:50

Роналдо: «Ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси»

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Полузащитник «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о смене фамилии на Месси.

«Сменить мою нынешнюю фамилию на Месси? Нет! Я ни за какие деньги в мире не сделаю это. За 10 миллионов евро? Нет! Я — Роналдо», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.

«Южане» идут на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 21 играх.

Источник: «РБ Спорт»
Лионель Месси
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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