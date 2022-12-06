Влашич: «Березуцкий был уверен в том, что делает, потому что был отличным игроком»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич рассказал «СЭ» про своего бывшего тренера Алексея Березуцкого, с которым он работал в ЦСКА.

— Я провел при Березуцком четыре-пять матчей. Он был хорошим тренером. Я много разговаривал с ним. Могу вспомнить только самое лучшее о нем. Он был уверенным в том, что делает, потому что был отличным игроком, — сказал Влашич «СЭ».

Никола Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сумма трансфера полузащитника составила 30 миллионов евро. В августе гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что лондонский клуб остается должен еще 9 миллионов евро за переход футболиста.

Сейчас Влашич не играет за «Вест Хэм», перебравшись на правах аренды в итальянский «Торино», где хорватский хавбек является одноклубником россиянина Алексей Миранчука.