Игнатов: «Мы хотим титул. Для этого и играем»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

— Что ждешь от второй части сезона? Болельщики хотят титула.

— Мы тоже. Для этого и играем. Всегда говорил, что боремся за самые высокие места. Это задача любого спортсмена.

— Каким местом «Спартака» будешь доволен?

— Всегда настраиваемся на самые высокие. В конце сезона уже будет видно.

— Отставание от «Краснодара» возможно отыграть?

— Мы идем от игры к игре. Все возможно.

— Если «Зенит» выиграет чемпионат, то это будет шестой титул подряд. При нашей жизни мы увидим «Спартак», который шесть раз подряд побеждает в чемпионате?

— Я бы этого очень хотел. Главное — верить. А дальше посмотрим.

— Перед началом сезона ты говорил, что хочешь сделать в чемпионате 7+7. Сейчас 2+3. Планка не снизилась?

— Ни в коем случае. Надо работать, значит. Постараюсь достичь такого результата.

— Как оценишь осеннюю часть сезона?

— Были матчи, где мы должны были забирать очки, были и хорошие игры. Извлекаем уроки и двигаемся дальше. Не буду ставить оценку. Но мой посыл: если побеждаем, то извлекаем позитивные эмоции, если проигрываем, то работаем над ошибками и двигаемся дальше.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.