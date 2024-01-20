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РПЛ

Сегодня, 13:43

Игнатов о возрождении «Спартака-2»: «Сам через это проходил и знаю, насколько это было полезно»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о возрождении «Спартака-2».

— Успел ли познакомиться с новым спортивным директором?

— Еще нет. Думаю, на сборах познакомимся.

— Как воспринял новость о возрождении «Спартака-2»?

— Очень хорошо. Я сам через это проходил и знаю, насколько это было полезно для меня лично. Поэтому я рад.

— Чем именно был полезен для тебя «Спартак-2»?

— Просто оброс мясом. Опыта набрался.

«Спартак-2» будет выступать во Второй лиге со следующего сезона. 19 января клуб объявил о назначении бывшего защитника красно-белых Дмитрия Комбарова главным тренером.

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