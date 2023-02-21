Экс-игрок «Торпедо» о Талалаеве: «Отличный тренер. При отборе он всегда ждал игры вперед»

Полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен, перешедший в начале этого года на правах аренды в КАМАЗ, поделился мнением о главном тренере московского клуба Андрее Талалаеве.

«Андрей Викторович — отличный тренер. У него свое видение, уважаю это. И в личном общении никогда не было проблем. Даже когда я не играл, Талалаев помнил про меня и повторял, в чем надо прибавлять, чтобы выйти на топ-уровень. От Талалаева что-то почерпнул? Конечно, многое. При отборе он всегда ждал игры вперед, опорники у него должны были выигрывать хотя бы 55-60 процентов единоборств. Так вышло, что мне места в составе на нашлось — при этом мне надо именно играть, развиваться», — приводит слова Рейхмена Sport24.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.