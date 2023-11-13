Полузащитник «Урала» Газинский приглашен на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке предстоящего заседания комитета по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Уралом» (3:1).

«Рассмотрим удаление футболиста «Урала» Юрия Газинского за агрессивное поведение. Полузащитник приглашен на заседание. И рассмотрим неподобающее поведение команды, у которой четыре игрока получили предупреждения, один был удален и одно официальное лицо получило предупреждение. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 90+3-й минуте матча судья Артем Любимов удалил Газинского за агрессивное поведение и удар соперника в лицо.

«Урал» (16 очков) занимает 12-е место в РПЛ, «Крылья Советов» (25) находятся на четвертом месте.