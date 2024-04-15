Полузащитник «Зенита» Клаудиньо предложил реформировать судейство в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о судействе в РПЛ.

«Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле, но таков футбол. На мой взгляд, можно было бы свистеть нарушения чаще, но что есть — то есть. Мне кажется, что руководству арбитров стоит уделить этому внимание, потому что если этого не сделать, это будет продолжаться, и достаточно травматичные ситуации будут возникать», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний Клаудиньо провел 23 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня-2027/28.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 23 играх. Петербуржцы опережают ближайшего преследователя «Краснодар» на 4 очка.