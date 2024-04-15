Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:46

Семак отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»

Гильермо Абаскаль и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что Гильермо Абаскаль хорошо работал в «Спартаке».

«Это дело руководства «Спартака» — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле. Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля.

Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки Абаскаль получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
5
11
Читайте также
Анастасия Крылова сыграла в популярном сериале «Трудные подростки»
Никита Волков стал русским Серканом Болатом
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Романцев отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»
Мацуев об отставке Абаскаля: «Это решение зрело давно, сезон полностью провален»
Осинькин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак»
Карпин рассказал о шутке Ташуева: «Ты в «Спартаке» уже должен быть»
Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем
Бояринцев: «Увольнение Абаскаля напрашивалось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Романцев отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо предложил реформировать судейство в РПЛ