Семак отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что Гильермо Абаскаль хорошо работал в «Спартаке».

«Это дело руководства «Спартака» — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле. Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля.

Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки Абаскаль получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.