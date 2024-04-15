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Судейство

Сегодня, 14:25

«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сергей Иванов.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) Сергея Иванова.

В частности, краснодарцы обратили внимание на эпизод на 90+7-й минуте встречи, когда, по их мнению, судья ошибочно не наказал петербургский клуб 11-метровым ударом за фол вратаря Михаила Кержакова.

Эпизод матча &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Кержаков снова ударил соперника по голове

Кроме того, в обращении «Краснодара» есть просьба оценить действия Иванова при соблюдении зенитовской стенкой положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов, а также просьба объяснить интерпретацию арбитром единоборств.

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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