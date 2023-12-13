Мантуан: «Все понимают, что «Зенит» в первой части сезона не показывал яркой игры»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что в петербургской команде осознают отсутствие той яркой игры, к которой привыкли болельщики.

«Мы прекрасно понимаем, что мы не показываем сейчас той яркой игры, которую болельщики привыкли видеть в исполнении «Зенита» в прошлые годы, и в предыдущем сезоне, который я лично помню от первого лица, потому что я был в команде. Мы понимаем, что во многом должны прибавлять, должны улучшать свою игру, но могу честно сказать, что мы усиленно работаем. Мы много усилий прилагаем к тому, чтобы вернуть тот «Зенит», прошлогодний, и вообще, «Зенит» прошлых лет. И я уверен, что так и произойдет после зимней паузы, что мы найдем тот баланс и найдем свою игру. И будем показывать ее стабильно от матча к матчу. Мы делаем для этого все возможное и абсолютно уверены в том, что так и произойдет», — приводит «РБ Спорт» слова Мантуана.

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидером является «Краснодар», в активе которого 38 баллов.

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что отпуск команды продлится с 11 декабря по 11 января. Зимние сборы «Зенит» проведет в ОАЭ и Катаре.