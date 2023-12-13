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Сегодня, 13:13

Ташуев — о своем отдыхе: «В теплые края не тянет, отпуск провожу дома в Москве»

Алина Савинова
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос, как проводит отпуск.

«Никуда не еду, всегда домой тянет. Из Воронежа в Москву приехал, поэтому буду здесь отдыхать. В теплые края не тянет, отпуск стараюсь проводить с семьей: в Москве или едем в Подмосковье. Есть много дел еще: ремонт в квартире, плюс надо и здоровьем заниматься — колено укреплять. Но и по работе уже тоже готовлюсь к сборам. Поставил велотренажер дома, занимаюсь (смеется). Знаете, а если брать по гамбургскому счету, то у нас работа — это отдых. Тренер занимается своим любимым делом, хобби», — цитирует Ташуева Legalbet.

После 18 туров «Факел» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://legalbet.ru/news/glavnij-trener-fakela-tashuev-o-svoyom-otdihe-v-tyoplie/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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