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Сегодня, 11:20

Помощник Лички поговоркой отреагировал на интерес клубов РПЛ к Тюкавину: «Меньше знаешь — крепче спишь»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Адесойе Ойеволе, помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички прокомментировал «СЭ» интерес клубов РПЛ к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.

— Как вы реагируете на слухи о Тюкавине интересе клубов РПЛ?

— Никак не реагирую. Я помощник тренера, не главный тренер, не президент, не начальник. Я занимаюсь своей работой. Меня не интересует кто уходит, кто приходит. Мое дело — помогать в тренировочном процессе. Никак к этому не отношусь. Я стараюсь на эти темы ни с кем не разговаривать. Меньше знаешь — крепче спишь.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 23 гола и 17 результативных передач в 93 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

По информации «СЭ», ЦСКА пытался подписать 21-летнего россиянина этим летом.

Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Адессойе Ойеволе
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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