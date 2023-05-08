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Сегодня, 20:17

Пономарев считает, что ЦСКА станет серебряным призером РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о шансах команды стать серебряным призером по итогам сезона в РПЛ.

«Для меня не неожиданность, что ЦСКА поднялся на вторую позицию. Я предчувствовал, что «Спартак» сгорит, а «Ростов» проиграет. Так что, второе место у армейцев закономерно. Они проводят хорошую серию, команда на ходу. По итогам сезона ЦСКА будет серебряным призером. Третьим станет «Спартак», а «Ростов» будет только четвертым. Вот так расклад. Команда стабильная и сбалансированная. Я верю в них, даже не вижу слабых мест у ЦСКА», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

После 26 туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На третьем месте — «Ростов» (50 очков). «Спартак» — на четвертом месте (49 очков). «Зенит» досрочно стал чемпионом.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-tsska-stanet-serebryanyim-prizerom-rpl-a-spartak-bronzovyim
Владимир Пономарев
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