Пономарев считает, что Захаряну рано уезжать в Европу

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Рановато ему уезжать, ему всего 20 лет. Он еще не окреп, не заматерел в динамовской команде. Ему бы еще два-три года поиграть здесь, вот тогда можно было бы переходить. Я боюсь, что он там потеряется. А может быть, наоборот, вырастет и спрогрессирует — черт его знает! У нас Чалов уехал в Швейцарию никакой, поиграл там за «Базель», никто на него там, в Европе, не обратил внимания, вернулся обратно и стал чувствовать себя намного лучше. Точно так же может случиться и с Захаряном, трансфер в «Реал Сосьедад» — это очень серьезно. В Испании ему придется еще больше работать, там от него будут требовать голов. Вот он пришел, и ему придется сразу проявлять себя. А если нет, то сядет на лавку и будет на голодном пайке», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.