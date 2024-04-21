Захарян начал голевую атаку и должен был забивать. «Реал Сосьедад» снова сыграл вничью, потеряв важные очки в борьбе за Европу

Команда российского полузащитника второй тур подряд не удержала преимущество в счете.

Заключительная часть сезона для «Реал Сосьедад» получается в какой-то степени приземленной. Баски вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Шансов отобраться в главный еврокубок на будущий сезон нет, и фактически единственная задача Иманола Альгуасиля — сохранить место в шестерке, чтобы гарантировать себе участие в континентальных турнирах. Удержать ту самую синицу в руках, так как журавли давно улетели.

На самом деле, мотивация для Сан-Себастьяна хорошая. В прошлый раз Лига чемпионов гостила в этом городе десять лет назад. Это даже больше чем элитное блюдо, но еврокубки в меню обязательны. Плотность же в таблице сейчас приличная, а встречавшиеся в субботу друг с другом «Бетис» и «Валенсия» совсем рядом. Их дыхание в спину ощущается чуть ли не физически. Решать же задачу нужно, несмотря на перманентные в этом сезоне кадровые проблемы.

Вот и до пригорода Мадрида в воскресенье не доехали не только травмированные (Мендес, Муньос, Фернандес), но и получившие дисквалификации Субименди и Субельдия. При таких раскладах Арсен Захарян все чаще выходит в центре поля. На позиции, которую он в своем недавнем интервью Mundo Deportivo назвал для себя максимально комфортной. Причем в этой роли полузащитник сборной России ситуативно может смещаться на любой из флангов, создавая там численное преимущество. Например, в этой игре был эпизод, когда зону левого инсайда перегрузили так, что там оказались как Захарян, так и Мерино.

Фото Global Look Press

Голевая же атака родилась справа, и отправной точкой стал Арсен. Именно он своим пасом бросил в прорыв Беккера, а тот уже вырезал классную подачу на замкнувшего в падении дальнюю штангу Барренечеа. Правда, сохранить преимущество гостям не удалось, и они дрогнули при серии подач в штрафную. Причем после изучения повтора выяснилось, что взятие ворот состоялось не после третьего удара, а чуть раньше. Ремиро, совершив сейв для хит-парадов сезона, выбил мяч из-за линии ворот, поэтому гол оперативно переписали с Латасы на Оскара Родригеса.

В принципе, все было логично, однако к перерыву по остроте «Сосьедад» вырвался вперед. И опять при участии Захаряна, который был близок к своему второму в сезоне голу. Подработав мяч грудью, российский легионер финтом убрал с дороги Альдерете, однако удар из отличной позиции пошел прямо по центру ворот, и Сория отбил мяч ногами. Впрочем, сразу после перерыва куда большие основания сетовать на невезение были уже у «Хетафе» — удар со штрафного остановила штанга, а потом мяч с линии вынес страховавший вратаря Ле Норман.

Эффекта от вышедшего сразу после перерыва Кубо не наблюдалось, поэтому Альгуасиль пошел дальше, поменяв расстановку на заключительный игровой отрезок. Захарян стал одной из жертв данной перестройки, покинув поле на 69-й минуте. Арсен уже со скамейки наблюдал, как команды обменялись упущенными моментами (Мата и Садик) и доигрались до ничьей, которая, по большому счету, никому ничего не дала. После трех побед у басков вторая ничья подряд.

Что смущает (или даже пугает) на финальном отрезке — убийственный календарь команды из Сан-Себастьяна. Уже в пятницу ей принимать «Реал», а дальше в расписании значатся еще четыре соперника повышенной сложности. «Барселона», «Атлетико» и прямые конкуренты — «Валенсия» и «Бетис». Да и «Лас-Пальмас» — не подарок. Битва за Европу обещает стать тяжелейшей.