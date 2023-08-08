Пономарев согласился с выбором Пиняева лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2022/23

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что согласен с выбором Российского футбольного союза (РФС) лучшего молодого игрока сезона-2022/23.

«У Пиняева неплохой дриблинг, бежит он хорошо, поэтому да, его вполне можно считать лучшим молодым игроком. У него есть колоссальное желание играть в футбол, посмотрим, как он будет расти. Но не скажу, что его игра мне нравится», — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне 18-летний Пиняев забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах.