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Сегодня, 10:33

Пономарев: «Женщины судьи не украсят российский футбол, это мужская игра»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о женском судействе в РПЛ.

«Неуместно, чтобы женщины судили чемпионат России. Женщины — это излишество. Максимум в каком-нибудь мини-футболе. Не стоит это делать. Это не украсит российский футбол. Это все-таки мужская игра. На поле же матерятся без конца. Ведь и ее пошлют — 100%. Для наших условий это вообще неприемлемо. Нет, девушки лучше не отсудят чемпионат России. Ее будут посылать! Не надо таких экспериментов», — приводит слова Пономарева Legalbet.

Арбитр Анастасия Пустовойтова обслуживала в качестве главного судьи матч 6-го тура текущего сезона Первой лиги между «Енисеем» и «Шинником» (2:1).

Источник: https://legalbet.ru/news/ponomaryov-zhenshini-sudi-ne-ukrasyat-rossijskij-futbol/
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
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