Пономарев заявил, что «Краснодар» показывает советский футбол

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

«Краснодар» сейчас находится на правильном пути. Хорошо играют также «Крылья Советов» и «Урал». Эти клубы показывают советский футбол. Раньше всегда играли только вперед. Если в Советском союзе кто-то отдавал пас назад или вратарю, то зрители начинали гудеть, на трибунах поднимался свист. Защитник, который получал мяч и не видел продолжения, уже был не футболистом. Все движение было направлено только вперед. Это был интересный футбол. Именно такую игру сейчас и показывает «Краснодар», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

«Краснодар» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 7 туров. На три очка от команды Владимира Ивича отстают «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».