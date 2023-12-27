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Сегодня, 02:14

Попов: «Для Файзуллаева в новом году наступит переломный момент»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями от выступления полузащитника Аббосбека Файзуллаева, которого признали лучшим футболистом Узбекистана 2023 года.

«Файзуллаев — молодой перспективный парень. Никто его не знал, но он приехал и выдал очень хороший отрезок. Что отличает классных команду и игрока от средних? Насколько они на протяжении длительного отрезка смогут выступать на высоком уровне. Если поначалу соперники уделяют им не столь пристальное внимание, то дальше ситуация меняется. Естественно, в новом году к Файзуллаеву на поле станут относиться иначе, будут акцентироваться персонально на его игре. Для него наступит переломный, определяющий момент. Если он преодолеет это эффективно, то у него есть все шансы стать большим футболистом», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005522918_denis_popov_dlya_fayzullaeva_v_novom_godu_nastupit_perelomnyiy_moment
Денис Попов
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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