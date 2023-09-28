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Сегодня, 12:54

Попов назвал Рахимова квалифицированным специалистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов оценил состояние казанской команды, а также ее перспективы в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Рубин» может дать бой до первых двух голов от «Краснодара», дальше они рассыпятся. Но команда Рахимова — не мальчики для битья. Уверен, они будут биться и хорошо сыграют. Рашид Рахимов — квалифицированный специалист, и его команда не должна вылететь из РПЛ, по крайней мере. Но этот тренер не подходит для больших задач. В Первой лиги хорошо проявляет себя Бояринцев. Думаю, он бы подошел «Рубину». «Краснодар» будет контролировать мяч и пытаться сделать так, чтобы «Рубин» не создал ни одного момента у их ворот. Поэтому будет тяжела, вязкая игра с минимум моментов до 1:0 или 2:0 в пользу быков. «Краснодар» в этом сезоне — совсем другая команда, они могут удержать счет, у них есть страсть, они стабилизировали игру, и этого хватит на дистанции — «Краснодар» стал крепкой командой. Если Галицкий не будет вмешиваться в команду и дела Ивича, то они смогут претендовать на свой первый титул», — приводит слова Попова ODDS.ru.

Рашид Рахимов возглавляет «Рубин» с весны 2023-го года. После девяти туров «Рубин» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

Матч «Рубин» — «Краснодар» пройдет 30 сентября. Начало — в 16:30 по мск.

 

 

 

 

Источник: https://odds.ru/football/news/eks-zashchitnik-rubina-popov-rahimov-kvalificirovannyy-specialist-no-on-ne-podhodit-dlya-bolshih-zadach/
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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