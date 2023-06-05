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РПЛ

Сегодня, 16:14

Попов высказался о наибольшем количестве судейских ошибок в пользу московского «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о наибольшем количестве судейских ошибок в пользу московского «Спартака» в минувшем сезоне РПЛ.

«Чаще всего в сезоне РПЛ судьи ошибались в пользу «Спартака» — 15 раз? Еще и ошибок больше в сторону «Спартака». Это говорит об очень слабой квалификации судей у нас. В матчах «Спартака» они всегда в стрессовой ситуации. Посмотрите, как себя ведет «Спартак» в матчах, будто они в медиалиге играют. «Спартак» проводил индивидуальную встречу с главой судейского комитета? Это никак не связано. Это просто совпадение. Любой клуб может провести такую встречу. Запрещено, что ли?! Все начали стонать и вякать. Так проведите тоже. Открытое общество, все могут поговорить. Любой человек, который что-то замышляет, будет действовать тихо. Не думаю, что здесь есть подвох. Недавно Николаев сказал в каком-то интервью, что судья на пульсе 200 не может объявить на весь стадион свое решение. Получается, у нас судьи даже свои мысли сказать не могут в микрофон, то тогда какие решения они на поле принимают на пульсе 200? Они просто не готовы работать на таком уровне. У них нет стабильности, чтобы принимать решение в стрессовой ситуации. Слабая квалификация», — приводит слова Попова Legalbet.

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 54 очка и финишировал на третьем месте в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/vse-nachali-stonat-i-vyakat-popov-o-naibolshem/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
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