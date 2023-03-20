0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

20 марта, 23:15

Попов заявил, что ЦСКА вышел против «Зенита» как на последний матч

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал победу «красно-синих» над «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

«Игра получилась ничейная с моментами с обеих сторон. Была бескомпромиссная борьба, что и ожидались в дерби. Один удар, рикошет — и три очка. Как говорится, нас устроит победа с крупным счетом, хотя бы 1:0, что им произошло. «Зенит» сейчас немножко испытывает проблемки. С «Химками» игра тоже была такая, что на тоненького. Понятно, что запас прочности у питерцев есть, но все настраиваются на них как на последний матч. ЦСКА тоже вышел против «Зенита» как на последний матч, это же дерби. Тем более две недели назад у ЦСКА было обидное поражение от «Сочи» — можно сказать, не по игре. Так бывает в футболе. А потом — две победы подряд. Это хорошо, но есть куда дальше стремиться», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054608_denis_popov_cska_vyishel_protiv_zenita_kak_na_posledniy_match
Денис Попов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков заявил, что Карпин выжимает максимум из «Ростова»

Чепчугов отметил уверенные действия Акинфеева в матче с «Зенитом»