Представитель Фомина надеется на ускорение процесса продления контракта с «Динамо»

Футбольный менеджер Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниил Фомина, в комментарии «СЭ» рассказал, в какой стадии находятся переговоры с клубом о продлении контракта.

«За время новогодних выходных никаких продвижений по продлению контракта Фомина не случилось. Сейчас надеемся, что процесс ускорится. Завтра у команды медицинское обследование, потом — сборы в Абу-Даби. Думаю, сейчас какие-то технические, организационные моменты подобьют, и уже поговорим более конкретно. Все условия для позитивного разрешения вопроса есть. Уверен, каждая из сторон это понимает», — сказал Маньяков «СЭ».

В этом сезоне 25-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.