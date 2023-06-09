Представитель Ламейры: «Жоау ментально стабильный, так что адаптация в России не будет для него проблемой»

Сержиу Рибейро, представитель новичка «Балтики» Жоау Ламейры, рассказал о главных целях футболиста в калининградской команде.

«Балтика» интересовалась Жоау последние два сезона. Но нам не сильно нравилась первая лига в России, а сейчас, когда клуб вышел в РПЛ и будет играть против крупнейших московских команд и «Зенита», мы рады присоединиться. Ламейра счастлив стать частью «Балтики». Он хочет быть важным игроком команды, забить как можно больше голов и помочь закрепиться в РПЛ. Жоау намерен показать самый высокий результат. Он станет приятным сюрпризом для всех болельщиков. Жоау сильный и ментально стабильный, так что адаптация в России не будет для него проблемой", — приводит Sport24 слова Рибейро.

8 июня португальский полузащитник подписал контракт с «Балтикой» на 3 года. Команда из Калининграда заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, набрав 67 очков в 34 матчах, и вышла в РПЛ.