Представитель Оздоева: «Уверен, что у Далера Кузяева получится в Турции»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос, сможет ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заиграть в Турции.

«Кузяев уже много лет играет на высоком уровне. Мы все видим его потенциал. Если представить теоретически, то я уверен, что у Далера получится в Турции. У него для этого есть все качества: скорость, техническое оснащение. Он зарекомендовал себя на уровне сборной России и основного состава «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Гаргаева.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Кузяев не могут достичь договоренности о новом контракте. Также отмечалось, что футболист хочет уехать в Европу.

Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр и забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.