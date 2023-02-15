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Сегодня, 20:09

Представитель Оздоева: «Уверен, что у Далера Кузяева получится в Турции»

Алина Савинова
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос, сможет ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заиграть в Турции.

«Кузяев уже много лет играет на высоком уровне. Мы все видим его потенциал. Если представить теоретически, то я уверен, что у Далера получится в Турции. У него для этого есть все качества: скорость, техническое оснащение. Он зарекомендовал себя на уровне сборной России и основного состава «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Гаргаева.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Кузяев не могут достичь договоренности о новом контракте. Также отмечалось, что футболист хочет уехать в Европу.

Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр и забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-uveren-u-kuzyaeva-poluchitsya-v-turtsii/
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
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