Представители Оласа сообщили о переговорах с российским клубом

Сегодня, 13:41
В агентстве защитника «Реала Вальядолида» Лукаса Оласа прокомментировали «СЭ» заинтересованность «Краснодара» в футболисте.
«Да, мы ведем переговоры с одним из российских клубов. Посмотрим в ближайшие часы, что из этого выйдет», — сообщили в агентстве «СЭ».
Ранее об интересе к футболисту со стороны «Краснодара» заявило издание Pucela Fichajes.
Оласа выступает за «Вальядолид» с 2021 года. Контракт 29-летнего уругвайца рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне защитник провел 23 матча и отметился 1 рзультативной передачей.