Представители Роши заявили, что несколько клубов наблюдают за футболистом

В агентстве Sferico Sports Management рассказали об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше со стороны ряда клубов.

«Сейчас по Виллиану предложений нет, но есть несколько клубов, которые наблюдают за ним. Никакой конкретики. Роша сфокусирован на ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова представителей агентства.

Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл в 22 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт Роши с московской командой действует до 30 июня 2025 года.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 туров.