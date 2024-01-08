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Сегодня, 15:16

Представители Роши заявили, что несколько клубов наблюдают за футболистом

Алина Савинова
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В агентстве Sferico Sports Management рассказали об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше со стороны ряда клубов.

«Сейчас по Виллиану предложений нет, но есть несколько клубов, которые наблюдают за ним. Никакой конкретики. Роша сфокусирован на ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова представителей агентства.

Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл в 22 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт Роши с московской командой действует до 30 июня 2025 года.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agentstvo-predstavlyayushhee-interesy-roshi-neskol-ko-klubov-nablyudayut-za-villianom/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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