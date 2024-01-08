Источник: Даса 9 января прибудет в Москву

Защитник «Динамо» Эли Даса во вторник, 9 января, прилетит в Москву, сообщает «РБ Спорт».

Однако отмечается, что начало углубленного медосмотра назначено футболисту только на 11-12 января. Ранее стало известно, что Даса полностью восстановился после повреждения, полученного в расположении сборной Израиля. По информации источника, он будет полностью готов к началу первого зимнего сбора.

Футболист пропустил последние четыре матча «Динамо» в 2023 году против ЦСКА (3:2), «Зенита» (1:0), «Рубина» (1:0) и «Факела» (1:1).

«Динамо» завершило первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 32 очка в 18 матчах.