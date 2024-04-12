Агентство защитника «Шавиша» Коррея: «Он хотел бы попробовать свои силы в РПЛ»

Агентство Sferico Sports, клиентом которого является фланговый защитник португальского «Шавиша» Жоау Коррея, прокомментировало возможный трансфер футболиста в один из клубов РПЛ.

Прошедшим летом в подписании 27-летнего игрока сборной Кабо-Верде были заинтересованы несколько российских команд.

«Да, переход этим летом возможен. Коррея хотел бы попробовать свои силы в РПЛ. Ближе к лету появится конкретика», — цитирует представителей агентства «РБ Спорт».

Коррея выступает за «Шавиш» с августа 2019 года. Всего за клуб он провел 124 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.