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Сегодня, 14:52

Агентство защитника «Шавиша» Коррея: «Он хотел бы попробовать свои силы в РПЛ»

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Агентство Sferico Sports, клиентом которого является фланговый защитник португальского «Шавиша» Жоау Коррея, прокомментировало возможный трансфер футболиста в один из клубов РПЛ.

Прошедшим летом в подписании 27-летнего игрока сборной Кабо-Верде были заинтересованы несколько российских команд.

«Да, переход этим летом возможен. Коррея хотел бы попробовать свои силы в РПЛ. Ближе к лету появится конкретика», — цитирует представителей агентства «РБ Спорт».

Коррея выступает за «Шавиш» с августа 2019 года. Всего за клуб он провел 124 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Шавиш
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