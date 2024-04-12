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Сегодня, 16:30

«Ахмат» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Семенов (ФК «Ахмат»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» встретится с «Балтикой» в 24-м туре чемпионата России в субботу, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 23 туров РПЛ грозненский клуб с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда из Калининграда набрала 17 баллов и идет на 15-й строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Балтика

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
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