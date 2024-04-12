«Ахмат» встретится с «Балтикой» в 24-м туре чемпионата России в субботу, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 23 туров РПЛ грозненский клуб с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда из Калининграда набрала 17 баллов и идет на 15-й строчке чемпионата России.

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